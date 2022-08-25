İbb: Sağnak Yağmur ve Su Baskınları İçin Tüm Önlemleri Aldık - Son Dakika
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İbb: Sağnak Yağmur ve Su Baskınları İçin Tüm Önlemleri Aldık

25.08.2022 18:11
İbb: Sağnak Yağmur ve Su Baskınları İçin Tüm Önlemleri Aldık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ara ara kuvvetlenerek etkili olan sağanak yağışa eksiksiz hazırlandığını duyurdu. Buna göre; son bir ayda Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 7 bin 719 baca, 13 bin 017 ızgara, 51 bin 266 metre açık kanal ve 148 bin 970 metre kapalı kanal temizlendi. 6 bin 287 personel, 2 bin 155 araç, iş makinesi ve ekipman ile hazır bekleyen İBB ekipleri, olumsuzluklara anında müdahale etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ara ara kuvvetlenerek etkili olan sağanak yağışa eksiksiz hazırlandığını duyurdu. Buna göre; son bir ayda Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 7 bin 719 baca, 13 bin 017 ızgara, 51 bin 266 metre açık kanal ve 148 bin 970 metre kapalı kanal temizlendi. 6 bin 287 personel, 2 bin 155 araç, iş makinesi ve ekipman ile hazır bekleyen İBB ekipleri, olumsuzluklara anında müdahale etti.

İBB' den yapılan açıklamada, "Yoğun yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı İBB ekipleri sürekli teyakkuzdaydı. Hazırlıklar aylar öncesinden yapıldı" denildi.

Açıklamaya göre; hazırlıklar kapsamında öncelikle tıkanma ihtimali bulunan mazgallar temizlendi. Kanallar incelendi, temizlenmesi gerekenlere müdahale edildi. Yağışın başlamasıyla birlikte de ekipler, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için sahada hazır bekledi.

ESENYURT'A ANINDA MÜDAHALE

Esenyurt'ta Haramideresi'nin taşması nedeniyle çevre sokaklarda su baskınları ihbarları alındı. Ekipler olaya kısa sürede müdahale edildi. Bölgede temizlik, destek ve sosyal hizmet çalışmaları ise devam ediyor.

SARIYER'DE METREKAREYE 69 KG YAĞMUR DÜŞTÜ

Yağış, İstanbul'da zaman zaman etkili oldu. En fazla yağışı Sarıyer aldı. Sarıyer'de metrekareye 69 kg yağış düştü. Diğer bazı ilçelerdeki rakamlar da şu şekilde oluştu: Beykoz 53 kg/m2, Kartal 30 kg/m2 ve Arnavutköy 19 kg/m2. Diğer bölgelerde 5-15 kg/m2 aralığında yağış değerleri kaydedildi.

BACA, IZGARA VE KANALLAR TEMİZLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son bir ayda Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 7 bin 719 baca, 13 bin 017 ızgara, 51 bin 266 metre açık kanal ve 148 bin 970 metre kapalı kanal temizliği yaptı.

METEOROLOJİK DURUM

Gün boyu aralıklarla ve yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak il genelinde etkili oldu. Özellikle Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde 30-45 dakika gibi kısa zaman diliminde ani şekilde etkili olan sağanak yağmur, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde yoğun şimşek ve yıldırım aktivitesi eşliğinde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

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