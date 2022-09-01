İski: Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde Yapılan Denetim Standart Bir Uygulama - Son Dakika
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İski: Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde Yapılan Denetim Standart Bir Uygulama

01.09.2022 21:34
İski: Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde Yapılan Denetim Standart Bir Uygulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Çevre İl Müdürlüğü’nce Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimin standart bir uygulama olduğunu, Ayamama Deresi’nde meydana gelen renk değişikliği gibi bir durumla ilişkisi bulunmadığını açıkladı. açıklamada, "Bakanlık, tesisin çıkış suyunu online olarak 365 gün 24 saat denetlemektedir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Çevre İl Müdürlüğü'nce Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimin standart bir uygulama olduğunu, Ayamama Deresi'nde meydana gelen renk değişikliği gibi bir durumla ilişkisi bulunmadığını açıkladı. açıklamada, "Bakanlık, tesisin çıkış suyunu online olarak 365 gün 24 saat denetlemektedir" denildi.

İSKİ Kurumsal İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Ayamama Deresi'nin kırmızı aktığı ve bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptığı iddialarına yer verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce atık su arıtma tesisinde yapılan denetim, standart bir uygulama olup Ayamama Deresi'nde meydana gelen hadise ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

"BAKANLIK TESİSİN ÇIKIŞ SUYUNU ONLİNE OLARAK 365 GÜN 24 SAAT DENETLEMEKTEDİR"

Öte yandan, Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kurulması zorunlu olan Sürekli Atık Su İzleme (SAİS) kabini bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde Bakanlık, tesisin çıkış suyunu online olarak 365 gün 24 saat denetlemektedir.

Günlük 600 bin metreküp kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olan Ataköy İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi, mevzuatta belirlenmiş olan hassas alan deşarj limitlerini sağlayacak şekilde işletilmektedir."

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Kaynak: ANKA

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