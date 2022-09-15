Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da, 30 Milyon Turisti Hep Birlikte Göreceğiz ve Yaşayacağız. 30 Milyon Turist, Kişi Başına En Az Yüzde 30-35 Daha Fazla... - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da, 30 Milyon Turisti Hep Birlikte Göreceğiz ve Yaşayacağız. 30 Milyon Turist, Kişi Başına En Az Yüzde 30-35 Daha Fazla...

15.09.2022 22:44
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da, 30 Milyon Turisti Hep Birlikte Göreceğiz ve Yaşayacağız. 30 Milyon Turist, Kişi Başına En Az Yüzde 30-35 Daha Fazla...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekipleri, ‘İstanbul Kara Surları Açık Hava Müzesi’ çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'da, 30 milyon turisti hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız. 30 milyon turist ne demek biliyor musunuz? İstanbul'da yaşayan herkesin gayri safi milli hasılasına, kişi başına en az yüzde 30-35 daha fazla kazanç getirmesi demek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Miras ekipleri, 'İstanbul Kara Surları Açık Hava Müzesi' çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı. Mevlanakapı ve Silivrikapı Kara Surları Ziyaretçi merkezlerinin açılışı TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 150 Günde 150 Proje' sürecini yönetiyoruz. Bu şehri yaşanabilir hale getirmek için, büyük çaba gösteriyoruz. Özellikle tarihi, kültürel varlıkların hayata geçirilmesini hem yaşayan insanlarımıza hem de şehrimizin geleceğine kazandırılmasını ve dünyaya servis edilmesini önemsiyoruz. İstanbul'un eski tarihlerden bu yana dünyanın en önemli metropollerinden biri. Farklı medeniyetler, yıllar boyu yan yana uyum içinde yaşamışlar. Bu yanıyla da eşsiz bir şehirdeyiz. Kendimizi bu anlamda bugün yaşadığımız dönemde ecdadımıza karşı, geçmişte bu şehirde yaşayan medeniyetlere karşı da sorumlu hissetmeli ve kentimize zarar vermemeliyiz. Bu anlamda, özellikle '150 Günde 150 Proje' sürecinde, tarihi eserlere ve bize emanet edilmiş bütün tarihi süreçlere, medeniyetlere, camilerden birçok kavrama, surlara varıncaya kadar sahip çıkıyoruz, gereğini yapıyoruz dedi

İmamoğlu Özellikle arkeolojik alanlarda arkadaşlarım, dünyanın en evrensel düzeniyle, arkeolojinin en doğru kurallarıyla, restorasyon prensipleriyle, düzgün bir biçimde harekete geçiriyorlar. Açıkçası, her gezdiğim şantiyede sıkı bir öğrenci gibi onları dinliyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü, gerçekten yaşadığı alanın, tarihinin, medeniyetlerinin farkında olmayan hiç kimse, geleceğe de güvenle bakamaz. Bu milletin asaleti, binlerce yıllık tarihin var olduğu bu topraklarda yaşayıp biriktirdiği duygularla yükseliyor ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da, 30 Milyon Turisti Hep Birlikte Göreceğiz ve Yaşayacağız. 30 Milyon Turist, Kişi Başına En Az Yüzde 30-35 Daha Fazla... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da, 30 Milyon Turisti Hep Birlikte Göreceğiz ve Yaşayacağız. 30 Milyon Turist, Kişi Başına En Az Yüzde 30-35 Daha Fazla... - Son Dakika
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