İBB yöneticisi Yavuz Saltık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, DI·AYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri dogˆrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin des¸ifresi amacıyla 23 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak veya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı belirtildi.

İddianamede, I·stanbul 14. Agˆır Ceza Mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenilen I·BB çalıs¸anları Nilüfer Taşkın ile Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dagˆıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma bas¸latıldığı bildirildi.

DI·AYDER soruşturmasında I·BB'den alınan ve bir perakende zincir markette kullanılmak üzere 150 liralık yardım kartlarının 20-25 adet olarak "Mele" diye tabir edilen kişilere verildiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu kartların örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin ailelerine teslim edildigˆi vurgulandı.

İddianamede dernek adına yardım talebinin o dönem Sosyal Hizmetler Daire Bas¸kanı olan Yavuz Saltık'tan geldiği ifade edilen iddianamede, bu kapsamda dernek bas¸kanı ve yöneticilerinin Yavuz Saltık ile bir kez yüz yüze görüs¸tüklerinin belirlendiği anlatıldı.

Saltık'ın söz konusu dernekten yardım talebiyle gelenler olduğunu ve bir kez görüştüğünü söylediği aktarılan iddianamede, yardım taleplerini de ilgili memura yönlendirdiğini ilettiği kaydedildi.

Saltık'ın tüm bas¸vuruları belediye yönergesi dogˆrultusunda alındıgˆını ifade ettiği aktarılan iddianamede, ifadeler ve Dernek Bas¸kanı Ekrem Baran'ın anlatımından mevzuat hükümleri dogˆrultusunda söz konusu yardımın yapılmadıgˆının anlas¸ıldıgˆı belirtildi.

Sanığın yardım talebine gelen gruplar hakkında yeterince araştırma yapmadığına dikkati çekilen iddianamede, bu nedenle Saltık'ın "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

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