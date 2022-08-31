İBB yöneticisi Yavuz Saltık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İBB yöneticisi Yavuz Saltık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan dava açıldı

31.08.2022 11:56
İBB yöneticisi Yavuz Saltık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, DI·AYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri dogˆrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin des¸ifresi amacıyla 23 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak veya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı belirtildi.

İddianamede, I·stanbul 14. Agˆır Ceza Mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenilen I·BB çalıs¸anları Nilüfer Taşkın ile Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dagˆıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma bas¸latıldığı bildirildi.

DI·AYDER soruşturmasında I·BB'den alınan ve bir perakende zincir markette kullanılmak üzere 150 liralık yardım kartlarının 20-25 adet olarak "Mele" diye tabir edilen kişilere verildiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu kartların örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin ailelerine teslim edildigˆi vurgulandı.

İddianamede dernek adına yardım talebinin o dönem Sosyal Hizmetler Daire Bas¸kanı olan Yavuz Saltık'tan geldiği ifade edilen iddianamede, bu kapsamda dernek bas¸kanı ve yöneticilerinin Yavuz Saltık ile bir kez yüz yüze görüs¸tüklerinin belirlendiği anlatıldı.

Saltık'ın söz konusu dernekten yardım talebiyle gelenler olduğunu ve bir kez görüştüğünü söylediği aktarılan iddianamede, yardım taleplerini de ilgili memura yönlendirdiğini ilettiği kaydedildi.

Saltık'ın tüm bas¸vuruları belediye yönergesi dogˆrultusunda alındıgˆını ifade ettiği aktarılan iddianamede, ifadeler ve Dernek Bas¸kanı Ekrem Baran'ın anlatımından mevzuat hükümleri dogˆrultusunda söz konusu yardımın yapılmadıgˆının anlas¸ıldıgˆı belirtildi.

Sanığın yardım talebine gelen gruplar hakkında yeterince araştırma yapmadığına dikkati çekilen iddianamede, bu nedenle Saltık'ın "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

?

YORUMLAR
500
'Enerjimiz yüksek' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik çıkışı 'Enerjimiz yüksek' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik çıkışı İSTANBUL -TANIK OLARAK DİNLENEN İBB YÖNETİCİSİNE 'TERÖR ÖRGÜTÜNE' YARDIM' DAVASI İSTANBUL -TANIK OLARAK DİNLENEN İBB YÖNETİCİSİNE 'TERÖR ÖRGÜTÜNE' YARDIM' DAVASI
Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yavuz Saltık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB yöneticisi Yavuz Saltık hakkında 'terör örgütüne yardım' suçundan dava açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: İBB yöneticisi Yavuz Saltık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement