İbb'nin Düzenlediği "Köyümüzde Şenlik Var" Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İbb'nin Düzenlediği "Köyümüzde Şenlik Var" Etkinlikleri Devam Ediyor

20.08.2022 14:39
İbb'nin Düzenlediği "Köyümüzde Şenlik Var" Etkinlikleri Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen “Köyümüzde Şenlik Var” etkinlikleri devam ediyor. İstanbul’un köylerinde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle bir araya getirmeyi hedefleyen proje kapsamında, 23 Ağustos’a kadar 8 köyde ücretsiz etkinlikler gerçekleştirilecek. Silivri’den Eyüpsultan’a, Pendik’ten Sarıyer’e kadar şehrin köylerinde keyifli anlar yaşanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Köyümüzde Şenlik Var" etkinlikleri devam ediyor. İstanbul'un köylerinde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle bir araya getirmeyi hedefleyen proje kapsamında, 23 Ağustos'a kadar 8 köyde ücretsiz etkinlikler gerçekleştirilecek. Silivri'den Eyüpsultan'a, Pendik'ten Sarıyer'e kadar şehrin köylerinde keyifli anlar yaşanacak.

İBB'nin çevre yönetim şirketi İSTAÇ'tan yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir bir gelecek ve yaşanabilir şehirler oluşturma idealiyle ve 'Yaşam İçin Dönüştürür' misyonuyla İstanbul'da kent, kıyı, deniz yüzeyi temizliği, atık yönetimi ve atık geri kazanımı faaliyetlerini büyük bir özveri ile sürdürmeye devam ederek, yenilikçi yaklaşımımızı ve çevreci vizyonumuzu İstanbul'un dört bir yanıyla paylaşıyoruz" denildi.

Açıklamaya göre, İBB'nin Muhtarlıklar Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlediği tamamen ücretsiz olan yaz şenliklerinde, 18 Ağustos Perşembe Sarıyer Kumköy'de Sağlık Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kültür AŞ ve Spor İstanbul ile İSTAÇ'ın da yer aldığı etkinlikte çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Kent Temizlik ekiplerinin meydan ve çevre temizliği ile destek verdiği etkinlikte, İBB ve İSTAÇ'ın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Çocuklara özel olarak verilen sıfır atık eğitimiyle günlük hayatta üretilen atık miktarının nasıl azaltabileceği örneklerle gösterilirken bir yandan da atık üretiminin gelecekte sebep olacağı zararlara karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Verilen bu eğitimle, gelecek nesillere çevre koruma bilinci kazandırılarak, herkes hem şimdi hem de gelecekte İstanbul'a iyi bakmaya davet edildi. Ayrıca çocuklar için hazırlanan atık ayrıştırma basket oyunu atıkları ayrıştırmanın kurallarını eğlence ile birleştirirken, boyama etkinlikleriyle çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlandı. Eğlenceli aktiviteler ile devam eden olan şenlik programının sonunda ise etkinliğe katılan tüm çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğin son durağı, 23 Ağustos Salı günü Pendik'in Göçbeyli köyü olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinin eğlenceli etkinliklerle katılacağı şenliğe tüm İstanbullular davetli.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb'nin Düzenlediği 'Köyümüzde Şenlik Var' Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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