İBB "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin önemine işaret etti.

Ortak akılla hareket edip adil ve eşit bir toplumu var etmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirten Çağlar, hizmetlere eşit oranda erişemeyen tüm toplumsal gruplar için kapsayıcı, eşit, adil, yaşanabilir bir kent inşa etmek amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı paylaştıklarını söyledi.

Kadın Danışma Biriminin şiddete uğrayan ya da tehlike altında olan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuksal danışmanlık desteği verdiğini, talepte bulunanları kadın sığınma evlerine yerleştirdiğini anlatan Çağlar, şöyle konuştu:

"Kadın Dayanışma Evi ile kadınlara ve çocuklarına yönelik güçlenme odaklı mesleki çalışmalar yürütüyor, barınma destekleri veriyoruz. Rehberliğe ihtiyaç duyan kadınlara, Kadın Destek Hattı'mızla 7 gün 24 saat boyunca, 4 dilde destek vermeye devam ediyoruz. Çok önem verdiğimiz bir proje olan 'Yuvamız İstanbul'un, çocuk etkinlik merkezleriyle kadınların istihdama katkı sunmalarını destekliyoruz ve bu yönde gayret sarf ediyoruz. İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim merkezlerinde kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı gibi konularda farkındalık eğitimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Anne bebek destek paketiyle kadınlara yönelik sosyal hizmetler sunuyor, sosyoekonomik açıdan güçlenmelerine destek oluyoruz."

Programda ayrıca ilki İzmit'te düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesi ve uygulama örneklerinden oluşan kitabın tanıtımı yapıldı.