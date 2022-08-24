İstanbul'da Servis Ücretlerine Yüzde 19,21 Zam - Son Dakika
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İstanbul'da Servis Ücretlerine Yüzde 19,21 Zam

24.08.2022 16:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan ağustos ayı toplantısında, artan maliyetler nedeniyle servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam kararı alındı. Buna göre; en yakın mesafe ücreti 554 TL’den 660 TL’ye, en uzak mesafe bin 330 TL’den bin 585 TL’ye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan ağustos ayı toplantısında, artan maliyetler nedeniyle servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam kararı alındı. Buna göre; en yakın mesafe ücreti 554 TL'den 660 TL'ye, en uzak mesafe bin 330 TL'den bin 585 TL'ye çıktı.

İBB, UKOME toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığı'nda yapıldı.

UKOME toplantısında 2022-2023 eğitim-öğretim yılında geçerli olacak okul servisi ücretleri görüşüldü.

Toplantıda, okul ve personel servis taşımacılığı ile ilgili en son ücret düzenlemesinin yapıldığı 6 Nisan 2022 tarihinden bu yana artan akaryakıt fiyatları, asgari ücret ve enflasyon artışına dikkat çekilerek, yeni düzenlenmeye ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından, artan maliyetler çerçevesinde servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam teklifi oya sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Bu durumda en yakın mesafe 554 TL'den 660 TL'ye, en uzak mesafe (23-25 km) bin 330 TL'den bin 585 TL'ye çıktı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Servis Ücretlerine Yüzde 19,21 Zam - Son Dakika

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