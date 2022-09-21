İstanbul'da 7 yeni deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 7 yeni deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı

21.09.2022 16:06
İstanbul'da 7 yeni deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentte 7 yeni deniz yolu hattının oluşturulması kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentte 7 yeni deniz yolu hattının oluşturulması kararı alındı.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, deniz yolu taşımacılık hat teklifleri gündeme geldi.

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce- Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy- Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattından oluşan 7 yeni hat teklif edildi.

Toplantıda yapılan oylamada teklif kabul edildi.

İETT'nin işlettiği İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de toplantıda görüşüldü. Teklifte kentin farklı yerlerinden havalimanına ulaşım sağlayan otobüs ücretlerinin 15,33 liradan, 48 ila 62 lira arasında değişen rakamlara çıkarılması sunuldu.

Yapılan oylamada gündem maddesi kabul edilmeyerek, tekrar görüşülmesi için alt komisyona havale edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 yeni deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 16:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 7 yeni deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement