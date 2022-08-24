İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda, servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı - Son Dakika