İBB dikey bahçelerin yerine koyduğu reklam panolarını kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İBB dikey bahçelerin yerine koyduğu reklam panolarını kaldırdı

28.07.2022 13:06
İBB dikey bahçelerin yerine koyduğu reklam panolarını kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yol kenarlarında söktüğü dikey bahçelerin yerine yerleştirdiği reklam panolarını kaldırırken vatandaşlar buraların boş kalmasına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yol kenarlarında söktüğü dikey bahçelerin yerine yerleştirdiği reklam panolarını kaldırırken vatandaşlar buraların boş kalmasına tepki gösterdi.

İstanbul'da kara yolları kenarında bulunan ve yeşilliğiyle dikkati çeken dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu öne sürülerek İBB tarafından sökülmeye başlandı.

Çiçeklerin yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti yapılacağını duyuran İBB, ilk çalışmasını da Kadıköy- Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı. Gelen tepkiler üzerine grafiti çalışmasına son verilerek sarmaşık bitkiler dikileceği açıklandı.

Aradan geçen sürede birçok dikey bahçe belediye ekipleri tarafından söküldü. Boş kalan bazı duvarlara temmuz ayı başından itibaren devasa reklam panoları asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında, Ankara istikameti Altunizade mevkisinde dikey bahçelerin söküldüğü duvara asılan üç büyük reklam panosu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söküldü.

İBB tarafından D-100 kara yolu ve çevre yollarında yer alan çok sayıda dikey bahçe kurumaya terk edilip sökülürken bahçelerin bulunduğu duvarlar ise boş kaldı.

"4 senedir yapılan bir şey yok"

Kent sakinleri, dikey bahçelerin kaldırılıp yerlerinin boş bırakılmasına tepki gösterdi.

Dikey bahçelerin kaldırılmasının İBB'nin beceriksizliği olduğunu dile getiren bir vatandaş, "4 sene aşağı yukarı bitiyor, 4 senedir yapılan bir şey yok." dedi.

Başka bir vatandaş ise dikey bahçelerin kaldırılmasının yanlış olduğunu anlatarak, "Aferin, söksün, yapılacak olanları da yapmasın." ifadesini kullandı.

Metrodaki yürüyen merdivenlerin bozuk olduğundan şikayet eden bir kişi de nefes nefese kaldığını belirterek, merdivenleri çıkarken zorlandıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Danıştay Başkan Türkyılmaz'ı haklı buldu soruşturma iznini kaldırdı Danıştay Başkan Türkyılmaz'ı haklı buldu soruşturma iznini kaldırdı Endonezya Fukuşima'nın Ardından Japonya'ya Getirdiği Gıda İthalatı Kısıtlamalarını Kaldırdı Endonezya Fukuşima'nın Ardından Japonya'ya Getirdiği Gıda İthalatı Kısıtlamalarını Kaldırdı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB dikey bahçelerin yerine koyduğu reklam panolarını kaldırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:09:19. #1.12#
SON DAKİKA: İBB dikey bahçelerin yerine koyduğu reklam panolarını kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement