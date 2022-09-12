İbb, Yurt Başvuru Sonuçlarını Açıkladı. Kayıtlar 15-22 Eylül Arasında - Son Dakika
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İbb, Yurt Başvuru Sonuçlarını Açıkladı. Kayıtlar 15-22 Eylül Arasında

12.09.2022 13:56
İbb, Yurt Başvuru Sonuçlarını Açıkladı. Kayıtlar 15-22 Eylül Arasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvuru sonuçlarını açıkladı. Bu yıl, 10 yurttaki toplam 2 bin 800 kişilik kontenjan için 15 bin 547 öğrenci başvurdu. Kayıtlar 15 Eylül’de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvuru sonuçlarını açıkladı. Bu yıl, 10 yurttaki toplam 2 bin 800 kişilik kontenjan için 15 bin 547 öğrenci başvurdu. Kayıtlar 15 Eylül'de başlayacak.

İlk yükseköğrenim öğrenci yurtlarını geçen yıl Avcılar ve Beyoğlu Örnektepe'de açan İBB; Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde hizmete hazır hale getirdiği 7 yeni yurtla birlikte bu yıl 10 yurtta üniversite öğrencilerine barınma hizmeti verecek. 2022-2023 akademik yılında İBB, 4 erkek ve 6 kız yurdunda 2 bin 800 öğrenciyi ağırlayacak.

15 BİN 547 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

İBB yurtları için bu yıl 9 bin 250'si kız, 6 bin 297'si erkek olmak üzere toplam 15 bin 547 öğrenci başvuru yaptı. Değerlendirmeler ise yerleştirme puanı veya not ortalaması, gelir düzeyi, aile bireylerinin ve okuyan kardeşlerin sayısı, engellilik durumu, şehit ve gazi yakınlığı gibi birçok objektif kriter doğrultusunda yapıldı.

Gençlerin en fazla başvuru yaptığı İBB yurdu, 5 bin 491 kişi ile İBB Beyoğlu Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu oldu. Başvuru yoğunluğunda ikinci sırayı, 2 bin 788 öğrencinin talebi ile 372 öğrenci kapasiteli Özel İBB Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu aldı. 78 öğrenci kontenjanına sahip Şişli Erkek Öğrenci Yurdu ise 2 bin 286 başvuru ile en çok talep gören üçüncü İBB yurdu oldu. Boğaziçi, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversiteleri başta olmak üzere bu yıl en fazla tercih edilen devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrencilerini ağırlayacak olan İBB yurtları, şehit ve gazi yakınları ile engelli öğrencilere de barınma hizmeti verecek

KAYITLAR 15-21 EYLÜL ARASI

Başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlanması ile birlikte sonuçlar erişime açıldı. Öğrenciler, "yurtsonuc.ibb.gov.tr" web sitesine TC kimlik ve doğum tarihi bilgilerini girerek başvuruların sonuçlarına ulaşabilecek. İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında barınmaya hak kazanan ve isimlerini asil listede göre öğrenciler, 15-21 Eylül 2022 tarihleri arasında şahsen müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekler. İsteyen öğrenciler, kayıt işlemlerini tamamladıkları gün yurtlarda kalmaya başlayabilecek. Bu tarihlerde kayıtlarını yaptırmayanların hakkı silinecek ve yedek listedeki öğrenciler kayıt için davet edilecek ve onlar da 23-29 Eylül 2022 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

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Kaynak: ANKA

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