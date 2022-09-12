Haklarında bir çok defa işlem yapılan seyyar satıcılardan bazılarının hanutçuluk yaparak turistlere zorla parfüm satmaya çalıştıkları belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da zabıta ekiplerince 9 ayda 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika

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