Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sözleşme imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sözleşme imzalandı

8 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sözleşme imzalandı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:51 Kaynak: AA
Güncel
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