İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sözleşme imzalandı
8 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:51 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.
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