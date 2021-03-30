İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul Okulları'nda 2. eğitim dönemi başlıyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul Okulları'nda 2. eğitim dönemi başlıyor

30.03.2021 18:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul Okulları'nda 2. eğitim dönemi başlıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un hizmete açtığı Spor İstanbul Okulları'nda 2. eğitim dönemi başlıyor. 5 Nisan'da başlayacak yeni dönemde 3-15 yaş arası çocuklara 14 farklı branşta eğitim verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un hizmete açtığı Spor İstanbul Okulları'nda 2. eğitim dönemi başlıyor.

14 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERECEK

İstanbul'da yaşayan her çocuk spora erişebilsin diye şehrin dört bir yanında spor okulları oluşturan Spor İstanbul, 30'u aşkın tesiste uzman kadrosuyla ikinci eğitim dönemine hazırlanıyor. Çocukların sporla büyümesi için kapsamlı çalışmalar yürüten Spor İstanbul, 5 Nisan'da başlayacak yeni dönemde 3-15 yaş arası çocuklara 14 farklı branşta eğitim verecek. Spor okullarında temel hareket becerileri ve spor eğitimleri alan çocukların gelişimleri fiziksel ölçümlerle takip ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul Okulları'nda 2. eğitim dönemi başlıyor

5 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Spor İstanbul Okulları 2. eğitim dönemi dersleri 5 Nisan'da başlayacak ve 29 Mayıs'ta sona erecek. Kayıtlar ise 1 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında alınacak. Eğitimlere katılmak için 15 TL'lik kayıt bedeli dışında başka bir ücret talep edilmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul Okulları'nda 2. eğitim dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul Okulları'nda 2. eğitim dönemi başlıyor - Son Dakika Spor


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