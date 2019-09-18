Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya...

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: " Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ali Karahan, İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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