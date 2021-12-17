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İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışa hazır

17.12.2021 16:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışa hazır

60 noktada kurulan buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) sayesinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar başlamadan önlenecek. Buzlanma ihtimali olan bölgelere anında müdahale edilecek.

Kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan İBB ekipleri, 7 bin 421 personel, 1.582 araç ile görev başında olacak. Görevli ekipler, İstanbul'un 468 farklı noktasında nöbet tutacak.Trafiğin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 206 bin ton tuz hazır bekletilecek. Her biri saatte 25 ton solüsyon üretebilen 64 farklı solüsyon tankı da olası buzlanmaları önlemek için kullanıma hazır olacak.

KIŞA HAZIRLIK TATBİKATI

2021-2022 kış çalışmalarının ilk tatbikatı da bu gece İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) koordine edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bu geceden itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı hazırlıklarını tamamladı.

BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ

60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda olası buzlanmalara anında müdahale edilecek. Üstgeçitler, köy yolları, otobüs durakları, meydanlar, ana yollar gibi kritik noktalarda buzlanmalara karşı mevcut depolarda bulunan 206 bin ton tuz hazır bekletiliyor.Kritik noktalara hemen kullanılabilmesi için torba tuz yerleştirildi.

SAATTE 25 TON SOLÜSYON ÜRETİLİYOR

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının Kartal yerleşkesinde bulunan tesislerde gerekli kontrolden geçirilen, 64 solüsyon tankında saatte 25 ton solüsyon üretiliyor.

KURTARICI VİNÇLER 24 SAAT HİZMET VERECEK

Soğuk havanın etkisiyle arızalanıp, yolda kalması olası araçlar için 11 çekici vinç, Anadolu ve Avrupa yakasının önemli noktalarında hazır bulundurulacak. Ayrıca, yoğun kar yağışlarında: hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi için 'Mobil Büfeler' de görevde olacak.

KÖYLER İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Köy yolları için de çalışmalar yapan İBB, 142 traktöre yol açma aparatını köy muhtarlarına teslim etti. Bıçak adı verilen destek aparatları sayesinde görevliler traktörlerle kapanması olası köy yollarına müdahale edebilecek.

CAN DOSTLARIMIZ İÇİN 500 NOKTADA 1 TON MAMA DESTEĞİ

Havaların soğumasıyla, kentin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için besleyici değeri yüksek kuru mama desteği verilecek.İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü can dostlarımız için 500 noktada günlük 1 ton mama desteği sunacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışa hazır - Son Dakika


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