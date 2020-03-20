İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Son Dakika

İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı

22 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkı koronavirüse karşı bilgilendirmek için harekete geçti. İBB, Türkçe ve İngilizce afişlerin yanı sıra, Kürtçe, Arapça ve Farsça bilgilendirme afişleri ve anonslar hazırladı.

Bugüne kadar koronavirüse karşı yapılan pek çok çalışmayı hayata geçiren İBB, halkı koronavirüse karşı bilgilendirmek için harekete geçti. Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe hazırlanan bilgilendirme afişlerinde İstanbulluların sağlıklarına dikkat etmeleri isteniyor.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINA KONULACAK

"Sağlığınızı korumak için" yazılı afişlerde insanların koronavirüse karşı neler yapmaları gerektiği anlatılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralına benzer bilgilerin yer aldığı afişler, toplu ulaşım araçlarındaki dijital reklam alanlarına konulacak.

ANONSLAR DA HAZIRLANDI

Ayrıca aynı bilgileri içeren anonslar da hazırlandı. İETT, Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait toplu ulaşım araçları başta olmak üzere metro ve metrobüslerde belli aralıklarla anonslar yapılarak halk koronavirüse karşı bilgilendirilecek.

Afişleri Kürtçe hazırlayan İBB'nin sesli bilgilendirmeleri de Kürtçe yapacağı belirtiliyor. Aynı şekilde turistlere yönelik bilgilendirme için de İngilizce, Arapça ve Farsça anonslar yapılacağı öğrenildi.

İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:35 

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