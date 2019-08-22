İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ çalışanları işten çıkarılmalara tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar, belediye önünde açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.



Saraçhane'de grup adına basın bildirisini okuyan Mihriban Çetinay, İBB Medya AŞ'nin, 184 kişinin çalıştığı, belediyenin proje, etkinlik, faaliyet ve hizmetlerini duyurduğu, İstanbulluları gerek haber gerekse kültür sanat alanında bilgilendirilen yayın mecralarına sahip bir iştirak şirketi olduğunu anlattı.