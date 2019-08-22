Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ çalışanları işten çıkarılmalara tepki gösterdi
Son Dakika Dünya Haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ çalışanları işten çıkarılmalara tepki gösterdi

55 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar, belediye önünde açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ çalışanları işten çıkarılmalara tepki gösterdi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar, belediye önünde açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.


Saraçhane'de grup adına basın bildirisini okuyan Mihriban Çetinay, İBB Medya AŞ'nin, 184 kişinin çalıştığı, belediyenin proje, etkinlik, faaliyet ve hizmetlerini duyurduğu, İstanbulluları gerek haber gerekse kültür sanat alanında bilgilendirilen yayın mecralarına sahip bir iştirak şirketi olduğunu anlattı.

Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akar-Esper görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama: Güvenli bölge planı uygulanacak
İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Reuters: İdlib'den kaçan 60 bin sivil Türkiye sınırına geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:11:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ çalışanları işten çıkarılmalara tepki gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]