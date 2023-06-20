İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyal hizmet uzmanı PKK üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyal hizmet uzmanı PKK üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

20.06.2023 18:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran'ın davasında mahkeme, sanık Duran'ı örgüt üyeliği sabit görüldüğü gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İddianamede, 2016 yılında Şırnak Cizre'de yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin içerisinde 2 adet fotoğraf ele geçirildiği ifade edildi. Fotoğraflarla ilgili jandarma kriminal raporunda, kadın ile şüpheli Şafak Duran'ın kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde tespit yapıldı.

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DAVA KARARA BAĞLANDI

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu ve bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı bulunduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu.

"SİLAHA KARŞIYIM"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Duran, "Hakkımdaki ihbardan sizlerin çalışmaları vesilesiyle haberim oldu. Kötü niyetli birinin davranışı olarak görüyorum. Hayatımın hiçbir döneminde ne silah ne de yasa dışı bir faaliyetim olmadı. Benim böyle fotoğraflarım, yaşam tarzım yoktur. Silaha karşı bir insanım. Fotoğrafların orijinallerine de hala erişemedim. Tanık olarak dinlenen kişiler de beni ilk kez gördüklerini söylediler. Çalıştığım İBB'de gözaltına alındım. Hakkımda linç kampanyaları yürütüldü. Böyle bir süreç için kurban mı seçildim hala bilmiyorum, politikayı da sevmem. Hayatım boyunca gece gündüz demeden çalıştım iyi bir noktaya gelmek için. Politik çekişmeler uğruna bir insanın hayatının yerle bir edileceğini bizzat yaşayarak öğrenmiş oldum. Geçen hafta üniversite sınavına girdim, hala umudum var. Adil yargılanacağı düşünmüştüm ama tutuklu kaldığım süre bana hayal kırıklığı yaşattı. Ben hala ve hala adalete inanıyorum. Adalet talep ediyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını ve tahliyesini talep etti.

7 YIL 6 AY HAPIS CEZASI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Duran'ı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan neticeten 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • murat ARI: Kesin fetöcülerde vardır iyi bakın Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
  • Cihangir Reyhan: İmamoğlan budamı yalan. Budamı trollerin işi. Buda sizin işe almadığınız birimi. Cevap Yaz 45 31 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Dahasida vardir orda ii bakin Cevap Yaz 33 19 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyal hizmet uzmanı PKK üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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