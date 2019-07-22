Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üç yeni atama yapıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üç yeni atama yapıldı

1 saat önce

Ekrem İmamoğlu, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına raylı sistem uzmanı Orhan Demir'i, Raylı Sistemler Daire Başkanlığına Doç. Dr. Pelin Alpkökin'i, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına da Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'i atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üç yeni atama yapıldı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına raylı sistem uzmanı Orhan Demir'i, Raylı Sistemler Daire Başkanlığına Doç. Dr. Pelin Alpkökin'i, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına da Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'i atadığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta "Halkıma sesleniyorum. Ben hala belediye bütçesinin 3'te 2'sine, çalışanın yüzde 80'ine sahip iştiraklere henüz hakim olamadım." diyerek iştiraklerin başında bulunan yöneticilerin istifa etmemesine tepki göstermişti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Orhan Demir, Sekreter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:52 
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