Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler tepkili: Sınavla girdik, AK Parti üyesi değiliz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler tepkili: Sınavla girdik, AK Parti üyesi değiliz

5 saat önce

İşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi sürüyor. Euronews’e konuşan İBB önündeki işçiler, hiçbir gerekçe belirtilmeden işten atılmalarına tepkili.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler tepkili: Sınavla girdik, AK Parti üyesi değiliz, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eyleminde. İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN'de çalıştıklarını ancak, gerekçe belirtilmeden işten çıkartıldıklarını savunan işçiler, işe iade edilmelerini istiyor.


Euronews'e konuşan İBB önündeki işçiler, hiçbir gerekçe belirtilmeden atılmalarına tepkili. İşten atılanların Ak Parti üyesi olduğuna dair iddiaları kabul etmeyen işçiler, bankamatik memuru olduklarına dair yapılan yorumları da kabul etmedi. Bunun yanı sıra, işe alımlarının seçimlerle alakası olmadığını belirten işçiler, İBB'deki görevlerine belirlenen sınavları kazandıktan sonra alındıklarını vurguladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:08 
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