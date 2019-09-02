İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler tepkili: Sınavla girdik, AK Parti üyesi değiliz

İşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi sürüyor. Euronews 'e konuşan İBB önündeki işçiler, hiçbir gerekçe belirtilmeden işten atılmalarına tepkili.

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