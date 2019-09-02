İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler tepkili: Sınavla girdik, AK Parti üyesi değiliz
6 saat önce
İşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi sürüyor.
İşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi sürüyor. Euronews'e konuşan İBB önündeki işçiler, hiçbir gerekçe belirtilmeden işten atılmalarına tepkili.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:18
İmamoğlu'ndan İBB'den çıkarılan çalışanlarla ilgili soruya cevap: Adil bir şekilde işe alınmamışlar İBB Sarayı'nda tadilat sıkıntısı: Toplantılar belediye dışında yapılabilir İmamoğlu: İSPARK'ta zam yok, sistem hatası nedeniyle oluşan fazla tahsilatlar iade edilecek İmamoğlu'ndan, Erdoğan'ın "Bizim de yapacaklarımız var" çıkışına yanıt