Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler tepkili: Sınavla girdik, AK Parti üyesi değiliz
Son Dakika Dünya Haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler tepkili: Sınavla girdik, AK Parti üyesi değiliz

6 saat önce

İşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi sürüyor.

">

İşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi sürüyor. Euronews'e konuşan İBB önündeki işçiler, hiçbir gerekçe belirtilmeden işten atılmalarına tepkili.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan İBB'den çıkarılan çalışanlarla ilgili soruya cevap: Adil bir şekilde işe alınmamışlar
İBB Sarayı'nda tadilat sıkıntısı: Toplantılar belediye dışında yapılabilir İmamoğlu: İSPARK'ta zam yok, sistem hatası nedeniyle oluşan fazla tahsilatlar iade edilecek İmamoğlu'ndan, Erdoğan'ın "Bizim de yapacaklarımız var" çıkışına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:40:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler tepkili: Sınavla girdik, AK Parti üyesi değiliz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]