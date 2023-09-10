İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri yaşananlara isyan etti - Son Dakika

İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri yaşananlara isyan etti

Son Güncelleme: 10.09.2023 09:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bayrampaşa'daki zeminaltı otoparkında park halindeki birçok araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Araç sahipleri güvenlik zafiyeti olduğunu iddia ederek zararlarının karşılanmasını istedi.

Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zeminaltı otoparkında park halindeki birçok araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Araç sahipleri güvenlik zafiyeti olduğunu iddia ederek zararlarının karşılanmasını istedi.

20 ARACIN CAMLARI VE AYNALARI KIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'a ait Bayrampaşa'daki Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'nda park halindeki yaklaşık 20 aracın camları ve aynaları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılarak hasar verildi. Araçlarının camlarının kırıldığını haber alan vatandaşlar, otoparka gelerek mağduriyetlerini dile getirdi ve zararlarının karşılanmasını istedi.

İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri duruma isyan etti

"YERDE KOCAMAN BİR KAYA GÖRDÜM"

Otomobilinin camı kırılan Hilmi Orman, "Akşam evimdeydim telefonum çaldı. İSPARK gişe memuru, 'Aracınızın başına gelin camı kırılmış' dedi. Geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Yerde kocaman bir kaya, aracın üzerinde taşlar, camları kırık bir vaziyette gördüm. Daha sonra 5-10 dakika sonra diğer aileler gelmeye başladı. Yaklaşık 10-15 araç sahibi aracında hasar olduğunu beyan ettiler. Hepsine baktık, gezdik benzer olaylar. Camları kırılmış, aynaları sökülmüş, araçlara hasar verilmiş.

İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri duruma isyan etti

"GÜVENLİK VAR MI? YOK"

Etrafa baktığımızda bir mekan takımı insanların yuvalandığı, bir takım uyuşturucular içildiği, içkiler içildiği, boş bira kutularının olduğunu gördük. Güvenlik var mı? Yok. Kamera var mı? Yok. Buranın sahibi var mı? Yok. Emniyeti aradık, belediyenin çağrı merkezini aradık, insanları çağırdık, dedik ki; 'Biz mağduruz' gelin. Durumumuzu görün. Derdimize çare bulun. Gelen olmadı. Emniyet şu anda yukarıda. Tekrar aradık bir kişi geldi. Ne yaptınız diye sorduk? Akşam 6'dan beri böyle bir mağduriyet var, 20'ye yakın aile burada mağdur. Araçları hasar görmüş, binlerce lira masraf var" dedi.

İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri duruma isyan etti

"EŞİMİZ, KARDEŞİMİZ TİNERCİYLE Mİ KARŞILACAK?"

Aracını sürekli aynı otoparka bıraktığını ifade eden Semih Akgül ise, 'Bizim burada güvenliğimiz yok, kameralar yok. İçeride güvenlik denen adamlar sürekli değişiyor. Burada çalışan İSPARK personelleri. Hepimiz zamanında ödemelerini yapan insanlarız. Aşağıda eşimizi, kardeşimizi arabayla getirsek tinerciyle mi karşılaşacak' Arabanın başına bir şey mi gelecek? Bilmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne üç sefer müracaat ettim. Üç seferinde de bana kopyala yapıştır cevap verdiler. Cumhurbaşkanlığına yazdım. Bekliyorum" diye konuştu.

İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri duruma isyan etti

POLİSİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Otoparkta araçları zarar gören vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, emniyet ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Otoparkta yaşanan olayı haber alan diğer araç sahipleri ise araçlarını kontrol etmek üzere otoparka geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İstanbul, İspark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri yaşananlara isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri yaşananlara isyan etti - Son Dakika
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