İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de... - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de...

18.03.2022 13:58
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında gereğinin yapılması için savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verdi. Heyet ayrıca 2 kişinin de tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'de... - Son Dakika


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