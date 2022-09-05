İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yalıların hazineye devredilmesine tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Beşiktaş'ta bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Karar sonrası valilik önünde açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 'Yargı yoluna müracaat edeceğiz. Yargının vereceği karar çerçevesinde de tekrar bu mülkün eminiz ki İBB ve16 milyona tescil edilecektir" dedi.

İDARİ YARGI YOLUNA GİDİLECEK

Karar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Hatice Sultan ile Fehime Sultan yalılarının İBB uhdesinden alınarak kamu hazinesine tescil edildiğini belirterek, "Bugün 8'e karşı 1 oy ile bu karar alınmış durumda. İdari yargı yoluna gideceğiz. Yargının vereceği kararla bu mülkün yeniden İBB'ye tescil edileceğini düşünüyoruz." dedi.

"İBB'NİN MİLYARLARCA LİRA DEĞERİNDE İKİ MÜLKÜNE EL KONULDU"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu ise "Bugün, İBB'nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" dedi.