Akom'dan İstanbul İçin Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Akom'dan İstanbul İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

14.08.2022 17:06
Akom'dan İstanbul İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece saat 03.00'ten itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece saat 03.00'ten itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını duyurdu.

AKOM, İstanbul'un yeni haftaya kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında gireceğini duyurdu. Yapılan duyuruda, İstanbul genelinde bu gece saatlerinde başlaması ön görülen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin pazartesi sabahının erken saatlerinde etkisini göstereceğinin beklendiği belirtildi. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağmurlu havanın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanaklara neden olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BU GECE BEKLENİYOR

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, pazartesinin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saat 03.00'ten itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akom'dan İstanbul İçin Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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