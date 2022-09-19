2. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde Kazananlar Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 83 yıl aradan sonra yeniden geleneksel hale getirdiği Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde kazananlar belli oldu. Geçen yılın başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan, finalde Yusufcan Zeybek'i mağlup ederek başarısını tekrarladı. Gümüşalan'a altın kemerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Ulugazi Yağlı Güreşleri'nin ikincisi, İBB iştiraki Spor İstanbul'un ev sahipliğinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlendi. 1938'den beri ilk kez geçen yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, 9'u altın kemerli başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan güreşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki gün süren turnuvanın yarı final eşleşmeleri öncesinde ve ödül töreninde konuşma yaptı. Yarı final müsabakaları öncesi konuşmasında güreşçileri selamlayan ve İstanbullulara 'hoş geldiniz' diyen Başkan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"GAZİ'NİN İSMİNİN OLDUĞU GÜREŞLERİN AĞASI MİLLETİMİZDİR: Yıllar sonra İstanbul'da Ulugazi Yağlı Güreşleri'ni başlatmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Nice yıllar devam etmesini diliyoruz. Ancak İstanbul, elbette güreşe ayrı bir renk, ayrı bir ivme kazandırabilir. İstanbul'daki ismi gereği Ulugazi Güreşleri'nin 'ağalık' yarışı yok. Çünkü Gazi'nin isminin olduğu yerde, o güreşlerin ağası milletimizdir.

GÜREŞİ İSTANBUL'DA YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Güreşçilerimizi tebrik ediyorum. İstanbul, güreşin kaynağı, altyapısı olabilir. Bu anlamda sporcu tarama birimimizle beraber bunu daha da güçlü hale getireceğiz. Müsabakalarıyla ve vatandaşlarımızla çok renkli hale gelecek. Göreceksiniz, İstanbul yine ülkemiz adına, güreşin, uluslararası arenada bu branşın merkezi olacak. Yağlı güreş, yani ata sporumuz olan güreşin en özel anını da İstanbul'da yaşatmaya devam edeceğiz."

BAŞPEHLİVAN HÜSEYİN GÜMÜŞALAN

Yarı finale kalan Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Serhat Balcı ve Yusufcan Zeybek ile er meydanında hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, güreşçilere başarılar dileyerek müsabakaları izlemek için yerini aldı. Hüseyin Gümüşalan Mustafa Taş ile eşleşirken yarı finalin diğer karşılaşması Serhat Balcı ve Yusufcan Zeybek arasında yapıldı. Gümüşalan ve Zeybek, mücadelelerinden galip ayrılarak isimlerini finale yazdırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı Hüseyin Gümüşalan ve Yusufcan Zeybek eşleşmesinden galip ayrılarak altın kemeri almaya hak kazanan Gümüşalan, başpehlivan oldu.

"SENEYE DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ"

Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan'a altın kemerini ve kupasını, müsabakaların ikinci ve üçüncülerine de altın ve madalyalarını veren İBB Başkanı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Keyifle izledim. Çok daha iyisini seneye yapacağız. Üç, beş, yedi, on diye böyle devam edecek inşallah. İkinci kez altın kemeri alan güreşçimiz, şimdiden üçüncü iddiayı ortaya koydu. En az onun kadar mücadele eden değerli güreşçilerimiz var. Hepsinin ayağına taş değmesin. İyi ki varlar. Bu güreşçilerin varlığı bu asil mücadeleyi muhafaza ediyor. Allah onlara sağlık versin, huzur versin" dedi.