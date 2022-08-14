Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı

14.08.2022 13:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında yetiştirilen ve Bilecik Belediyesi tarafından köylülere dağıtılan domates ve biber fidelerinin hasadı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında yetiştirilen ve Bilecik Belediyesi tarafından köylülere dağıtılan domates ve biber fidelerinin hasadı yapıldı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürleri ile birlikte Yeniköy'deki tarlalarda hasat etkinliğine katıldı. Köy kahvesinde köylülerle sohbet ederek, çay içen Başkan V. Subaşı daha sonra Muhtar Bahattin Kaygısız ve köylülerle birlikte yetişen domates ve biberleri topladı.

"Amacımız ata tohumu geleneğini yaşatmak ve çiftçiye katkı sağlamaktır"

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, hasat etkinliği hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki ay önce İBB sera alanlarında yetişen fideleri köylerimizdeki çiftçilerimize dağıtmıştık. Şimdi ise köylülerimizle birlikte yetişen domates ve biberleri topladık. Gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Belediye Başkanlığı olarak buradaki amacımız ata tohumu geleneğinin tekrar yaşatılmasında ön ayak olmak ve yetişen ata tohumlarından çiftçiye de dağıtmaktır. Bu anlamda güzel uygulamayı gerçekleştirmemizde katkıları olan İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkililerine çok teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Bahattin Kaygısız ve köylüler de gerçekleştirilen uygulamanın çok faydalı olduğunu ve ektikleri fidelerin büyük bir verimlilikle hasat edildiğini ifade etti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Bilecik, Subaşı, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 20:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement