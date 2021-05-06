İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecini fırsata çevirdi - Son Dakika

Büyükçekmece'de yer alan TÜYAP Üst Geçidi, kullanım olarak ömrünü tüketmesi ve D100 kara yolu İstanbul istikametinde yer alan şeridi üçten ikiye düşürerek trafiği yoğunlaştırdığı için kaldırıldı.

TÜYAP Üst Geçidi'nin taşıyıcı kolonu, 500 metrelik mesafede yolu iki şeride düşürüyor ve hafta sonu Silivri istikametinden gelenlerin yoğunluğu ile bölgede kilometrelerce trafik oluşturuyordu.

Üst geçidin kaldırılmasıyla nefes alacak Büyükçekmece'de üçüncü şerit yol çalışması yapılacak. Tam kapanma zamanı gece saatlerinde yapılacak çalışma ile İstanbullular da mağdur edilmeden bölgedeki trafik sorunu çözüme kavuşacak.

YENİ ÜST GEÇİT YAPILACAK

Çelik yüzeydeki paslanmaların da dikkate alınmasıyla kaldırılan üst geçidin yerine üçüncü şerit çalışmasının ardından, aynı bölgenin 50-100 metre ilerisinde engelli vatandaşlara uygun yürüyen merdiveni ve asansörü bulunan yeni bir üst geçit yapılacak.

Düzenlemeden büyük memnuniyet duyan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün konuyla ilgili, "Köprünün ayakları üçüncü yan yolların yapımını engellediği için köprünün kaldırılması gerekiyordu. Kaldırıldı. Köprünün kaldırılmasıyla yan yolları yaparak Büyükçekmece merkezdeki trafik sorunu ortadan kalkmış olacak" değerlendirmesini yaptı

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfüllah Demirel ise, "Bu köprünün ayakları E-5 güzergahının iki şeritten üç şeride çıkmasını engelleyecek durumdaydı. Bu sebeple köprüyü kaldırdık. Kesintisiz trafiği sağlayabilmek için yolumuzu üç şeride çıkaracağız" dedi.