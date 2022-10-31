İstanbul'da 7 yeni deniz hattı hizmete açıldı! İlk seferler yarın yapılacak - Son Dakika
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İstanbul'da 7 yeni deniz hattı hizmete açıldı! İlk seferler yarın yapılacak

31.10.2022 12:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında geçen ay belirlenen 7 yeni deniz hattı yarın itibarıyla seferlere başlayacak. Bu hatlar arasında Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hatları yer alıyor.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) geçen ay yapılan toplantıda alınan karara göre İstanbul'da Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce- Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy- Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hatları açıldı. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel 7 yeni deniz hattı yarın itibarıyla seferlere başlayacak.

ÜCRETLER BELLİ OLDU!

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11.50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28.74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31.85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21.90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9.47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11.50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11.50 lira ücret ödenecek.

KADIKÖY-EYÜP ARASI 50 DAKİKA

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında yolculuk süresi 50 dakika olacak. Saat başı günde toplam 24 sefer yapılması planlanıyor. Hatta kış aylarında 400, yazın en az 500 kapasiteli yolcu motoru hizmet verecek.

BEŞİKTAŞ'TAN EYÜP'E GÜNDE 12 SEFER

Günlük 12 seferin gerçekleştirileceği Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında yolcu motorlarıyla seyahat süresi 50 dakika olacak.

MALTEPE-KINALIADA ARASI 65 DAKİKA OLACAK

Sefer süresinin 65 dakika olacağı Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında günlük 24 sefer, kışın 400, yazın 550 kişi kapasiteli yolcu motorlarıyla yapılacak. Çengelköy-Kabataş hattında ise sefer süresi 20 dakika olacak. 24 seferin yapılacağı hatta yolcu motorlarının kış kapasitesi 220, yaz kapasitesi 330 kişi olacak.

BOSTANCI-KABATAŞ 70 DAKİKA SÜRECEK

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş arası seyahat 70 dakika sürecek. Günlük 10 sefer yapılacak, kış aylarında 220, yazın 330 kişi kapasiteli motorlarla yolcu taşınacak. Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında sefer süresinin 50 dakika olması öngörülüyor. Günlük 24 seferin yapılmasının hedeflendiği hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verilecek.

Avcılar-Bostancı hattıyla sefer süresi 45 dakikaya inecek Günlük 20 sefer planlanan hatta 350 kişi kapasiteli deniz otobüsü kullanılacak. Öte yandan, 1 Kasım'dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmaların yüzde 50 indirimi olacak.

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Şehir Hatları Vapurları, Avcılar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 yeni deniz hattı hizmete açıldı! İlk seferler yarın yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 7 yeni deniz hattı hizmete açıldı! İlk seferler yarın yapılacak - Son Dakika
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