İBB, "Adalar'ın Efsane Sporcuları Programı" düzenledi - Son Dakika
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İBB, "Adalar'ın Efsane Sporcuları Programı" düzenledi

30.07.2022 18:25
İBB, "Adalar'ın Efsane Sporcuları Programı" düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "Adalar'ın Efsane Sporcuları Programı" düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "Adalar'ın Efsane Sporcuları Programı" düzenlendi.

Maltepe Çınar Mahallesi'ndeki eski atletizm pistinde gerçekleştirilen etkinliğe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yanı sıra Adalı eski milli futbolcu Özkan Şendir'in de aralarında bulunduğu 230 milli sporcu ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, İstanbul'u bir an önce olimpiyatlarla buluşturmak istediklerini vurgulayarak, olimpiyatın şehre yakışacağını söyledi.

Maltepe'de uluslararası standartlara uygun atletizm pistini sporcuların ve vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten İmamoğlu, "Aynısından bir tane daha hatta daha kapsamlısını Avrupa Yakası'nda da yapacağız. Temel sporlara eğilen, atletizmden jimnastiğe, yüzmeden diğer bütün branşlara eğilen bir süreci yaşatacağız." diye konuştu.

İmamoğlu, daha sonra Adalı milli sporculara madalyalarını takdim etti.

Lefter Küçükandonyadis'in de aralarında bulunduğu yaşamını yitirmiş sporcuların madalyalarını aile fertleri teslim aldı.

Madalya takdiminin ardından Adalar'da faaliyet gösteren kulüpler arasında çeşitli müsabakalar gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB, 'Adalar'ın Efsane Sporcuları Programı' düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB, "Adalar'ın Efsane Sporcuları Programı" düzenledi - Son Dakika
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