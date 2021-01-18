İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Bahadın Belediyesine otobüs - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs hediye edildi.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, bu zor günlerde kısıtlı imkanlar ve şartlara rağmen çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye personeline teşekkür eden Bozdemir, "Soğuk hava şartlarına rağmen sıcak hava estirerek coşkulu bir şekilde bizleri karşılayan kasaba halkımıza, İstanbul'da bizleri yalnız bırakmayan Bahadınlı dostlarımıza, belediye personelimize, tüm emeği geçen dostlarıma teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde halkımızla daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Bozdemir, otobüsün Bahadın-Sorgun arası yolcu taşımacılığında kullanılacağını ve önemli bir eksikliği gidereceğini sözlerine ekledi.