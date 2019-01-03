İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Minibüs Şoförlerine Zorunlu Eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım aracı kullanan şoförlere verilen periyodik eğitimleri minibüs sürücüleri için de zorunlu kılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım aracı kullanan şoförlere verilen periyodik eğitimleri minibüs sürücüleri için de zorunlu kılacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre otobüs, taksi ve okul servis şoförlerine verilen ücretsiz eğitimler, tüm toplu ulaşım araçlarına yaygınlaştırılacak.



İETT, Özel Halk Otobüsü, Otobüs AŞ ile taksi ve okul servis şoförlerine periyodik olarak verilen eğitimler, 466 güzergahtaki 178 hatta hizmet veren 6 bin 460 minibüsü kullanan sürücüler için de bu yıl zorunlu olacak.



Eğitimler, yıl içine yayılacak ve ilk aşamada 8 saat olarak uygulanacak. Eğitimleri tamamlamayan kişiler, Araç Kullanım Belgesi alamayacak ve minibüs şoförlüğü yapamayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, minibüs şoförlerine "Toplu Ulaşım Mevzuatı", "Trafik ve Yolcu Güvenliği", "Yolcu Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesini Artırma", "Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü", "Acil Durumlara Müdahale ve Kriz Yönetimi", "Kişisel Gelişim ve Davranış", "Farkındalık Oluşturma ve Empati Mevzuat" ve "Yabancı Dil" dersleri verecek.



Tüm toplu ulaşım araçlarını kullanan şoförlere yönelik verilen bu eğitimlerin mevzuat ve ihtiyaca göre yıllık 25 saate çıkarılması planlanıyor.



Toplu ulaşım şoförleri için "araç kullanım belgesi" şart



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ile İstanbul genelinde toplu ulaşım şoförü olmak isteyen kişilere özel kart veriliyor.



Şoförlerin kartlarında, araç türüne göre uygun ehliyet belgesi, Genel Bilgi Taraması (GBT), adli sicil raporu, psikoteknik rapor, alkol-madde testleri ve şoför sağlık raporunun yanı sıra verilen eğitimler de yer alıyor.



Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi olmayan kişiler, İstanbul'da toplu taşıma aracı kullanamıyor.



- Bir yılda 2 bin 100 adli vaka takip sistemiyle aydınlatıldı



İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının hat, güzergah, durak ve araç taleplerini değerlendiren, arazi etütleri ve teknik değerlendirmelerini yapan belediye, hızlı, güvenli ve konforlu toplu ulaşımın esaslarını buna göre belirliyor.



İstanbul Ulaşım Ana Planı ve hazırlanma aşamasındaki İstanbul Toplu Ulaşım Ana Planı ile minibüsler de dahil tüm toplu ulaşım araçlarının planlama ve entegrasyon stratejileri oluşturuyor. İstanbul'un toplu ulaşım sistemi, birbirine entegre ve tamamlayıcı bir şekilde planlanıyor.



Belediyenin faaliyete geçirdiği Ulaşım Yönetim Merkezinden tüm toplu ulaşım araçlarının zaman ve güzergah takibi canlı olarak yapılıyor. Araçlara monte edilen kameralı araç takip sistemleri ile tüm toplu ulaşım sistemi anlık olarak takip edilerek, gerektiğinde müdahale edilebiliyor.



İstanbul'daki toplu ulaşımın güvenliği kapsamında minibüsler de araç takip cihazları ve kameralarla takip ediliyor. Güvenlik denetimi ve takibi bu sistemlerle sağlanan minibüslerde, yolcular için güvenlik amaçlı panik butonları da bulunuyor. Minibüs, taksi ve dolmuşlarda son bir yıl içinde yaklaşık 2 bin 100 adli vaka bu sistemler sayesinde açıklığa kavuşturuldu.



- TUDES ile şoför performansları değerlendiriliyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmete aldığı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile toplu ulaşım şoförlerinin sicil ve performansları da dijital ortamda tutularak değerlendiriliyor.



"Akıllı Şehir" kavramı kapsamında, minibüs, taksi, otobüs, taksi dolmuş, servis ile yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren tüm taşımacı ve şoförlerin hizmet kalitesi ölçülüyor. Projeyle hizmet kaynaklı problemlerin azaltılması amaçlanıyor.



TUDES ile taşımacıların sistem üzerinden şoförlere iş teklifi yapması ve sürücülerin iş arayabilmesi sağlanıyor. Taşımacılar, Hizmet Kalite Puanı yüksek şoförleri tercih ederek, nitelikli şoförlerin sayısını ve verilen hizmetin kalitesi arttırıyor.



- Toplu Ulaşım Akademisi kurulacak



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım alanında hizmet veren şoförlere teorik ve pratik eğitimlerini vermek, ölçme, değerlendirme ve sertifikasyon programları uygulamak amacıyla "İstanbul Toplu Ulaşım Akademisi" kurma çalışmalarını sürdürüyor.



Psikoteknik yöntemler ve psikolojik destek süreçlerinin de uygulanacağı akademiyle ulaşım kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amaçlanıyor.



Fizibilite çalışmaları tamamlanan akademinin yapılacağı bina Arnavutköy ilçesinde inşa edilecek. Akademide, "Eğitim", "Belgelendirme", "Psikoteknik Test" ve "Ruh Sağlığı Merkezi" ile danışmanlık hizmetleri verilecek.

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