İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi kabul edildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi kabul edildi

19.11.2020 22:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 28 milyar 900 milyon TL'lik 2021 yılı bütçesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 28 milyar 900 milyon TL'lik 2021 yılı bütçesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İBB 2021 yılı bütçesini meclise sunan İmamoğlu, hedefledikleri proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın 2020 yılında başarılı bütçe yönetimi yaptıklarını savunan İmamoğlu, "2020 yıl sonu itibarıyla gerçekleşecek özet rakamları verecek olursak, toplam gelirlerimiz 19,3 milyar liraya gerileyecek. Giderlerimiz ise 19,5 milyar liraya bağlanacak. Bu kaotik yılın tüm zorluklarına rağmen, 4,6 milyar liralık kredi geri ödemesiyle yılı kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Bütçe rakamları

Kaynakların imkan verdiği ölçüde işlerin durmasına asla izin vermediklerini dile getiren İmamoğlu, İBB ve bağlı iştirak şirketlerinin yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

Yatırımların durmadığını belirten İmamoğlu, 2021 bütçesine ilişkin şöyle konuştu:

"Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 milyar lira, bütçe giderlerimizi 28,9 milyar lira olarak planladık. 3,4 milyar lira açığımız olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı 4,6 milyar liraya indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı 3,4 milyar lira olarak öngörüyoruz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3,9 milyar lira kredi borç ödemesi yaptık. İştiraklerimiz tarafında 2021 yılındaki toplam bütçemiz 31 milyar lira, öngördüğümüz toplam iştirak karları ise 2 milyar lira olacak. Böylelikle toplam bütçemiz 75,5 milyar liraya ulaşacaktır."

2021 yılında 28,9 milyar liralık gider bütçesinin üçte birinin yatırım bütçesi olduğunu belirten İmamoğlu, 11,1 milyar lira civarında yatırım yapacaklarını ifade etti.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tutarın 6,5 milyar lirası ulaşıma, 2,3 milyar lirası çevre yatırımlarına, 1,2 milyar lirası afet yönetimi ve kentsel dönüşüme, 1 milyar lirası ise sağlık ve sosyal hizmetler ile kültürel faaliyetlere ayrılmıştır. İBB için planlanan 11,1 milyar liralık yatırıma ilave olarak, 3,9 milyar lira İSKİ, 1,6 milyar lira İETT ve 1,3 milyar lira iştirak şirketleri olmak üzere konsolide yatırımlarımızın toplamı 18 milyar liraya ulaşacaktır."

İstanbul'u bütçe disiplinine sadık kalarak yönetme sözü veren İmamoğlu, borçları ödemenin yanında, yatırımlara ve hizmetlere devam edeceklerini kaydetti.

25 milyar 850 milyon TL'den 28 milyar 900 milyon TL'ye çıkarılan 2021 yılı bütçesi mecliste 223 kabul, 9 ret oyu ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yenikapı, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi kabul edildi - Son Dakika


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