Aşiyan Füniküleri ile Metrolar Entegre Olacak - Son Dakika
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Aşiyan Füniküleri ile Metrolar Entegre Olacak

27.07.2022 17:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayında hizmete sunacağı Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı, 2 ayrı deniz bağlantısıyla otobüs ve metro hatlarına entegre olacak. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) geçen kararla, deniz ve raylı sistemin toplu ulaşımdaki payının artırılması amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayında hizmete sunacağı Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı, 2 ayrı deniz bağlantısıyla otobüs ve metro hatlarına entegre olacak. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) geçen kararla, deniz ve raylı sistemin toplu ulaşımdaki payının artırılması amaçlanıyor.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İBB yönetimi, UKOME'ye iki kıtadaki metro ve karayolu taşımacılığını bağlayacak bir teklif sundu. Ekim ayında hizmete alınacak Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı'nı 2 ayrı deniz bağlantısıyla otobüs ve metro hatlarına entegre edecek teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararla; Aşiyan- Üsküdar ve Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu arasında gemi seferleri yapılacak. Aşiyan-Üsküdar hattı 9,37 liraya, Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu hattı 7,67 liraya hizmet verecek. Böylece; M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü ve F4 Rumeli Hisarı-Aşiyan hatları arasında entegrasyon sağlanacak. Ayrıca, köprülerdeki karayolu trafiğinin rahatlatılmasına da katkı sunacak.

FÜNİKÜLERDE MONTAJ TAMAMLANIYOR

Yapımına Haziran 2017'de başlanan Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Füniküleri'nin inşaatı Mart 2019'da finansman yetersizliği nedeniyle durdurulmuştu. Tünel imalatları yarım bırakılan, istasyon ve araç imalatlarına hiç başlanmayan hatta öz kaynak oluşturularak, Temmuz 2020'de yapım işleri yeniden başlatıldı.

Sözleşmeden doğan ve finansal tüm problemler çözülerek, tünel imalatları, ray montajları ve araç üretimi tamamlandı. İşletmede kullanılacak araçlar ile tahrik sistemi hazır hale getirildi. Haziran 2019'da yüzde 23 fiziksel ilerlemeyle devralınan fünikülerde, sistemin montajı tamamlanıyor.

AĞUSTOSTA TEST SÜRECİ BAŞLATILACAK

Ağustos ayında test süreci başlatılacak. Hattın açılmasıyla, metro ilk kez Boğaziçi'nde sahil ve deniz yolu ile buluşmuş olacak. Konulacak yeni gemi seferleriyle, Anadolu – Avrupa yakaları arasında ve köprülerde trafiğin rahatlamasına katkı sunulacak.

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Kaynak: ANKA

istanbul büyükşehir belediyesi, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşiyan Füniküleri ile Metrolar Entegre Olacak - Son Dakika

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