İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı

10.09.2022 15:08
İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamındaki Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı törenle açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamındaki Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Akşener, son 2,5 yılda bütün şehirleri dolaştığını, bu gezilerde bazen acı, bazen güzel insan hikayeleriyle karşılaştığını anlattı.

Sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yapan Akşener, " Türkiye'nin kaynakları var. İnsan kaynağı, ekonomi kaynağı var ama israf, kayırmacılık, liyakatsizlik, yandaş kayırma gibi pek çok olumsuzluğun Türkiye'deki kaynakları erittiği, insanları umutsuzluğa sevk ettiği ve maalesef devletin, sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu bir dönemeçteyiz." dedi.

Gezdiği süreçte karşılaştığı yardıma muhtaç kişilerin hikayelerini aktaran Akşener, "Sosyal yardım denilen mevzuların hızla azaldığı ve çok ilginç bir biçimde daha ziyade yandaşlara kaydığını gözlemliyorum." diye konuştu.

Belediye eliyle dağıtılan alışveriş kartları, açılan kreş, psikolojik danışma merkezi gibi günlük hayatta insanların hayatına dokunan işlerin çok önemli olduğunu belirten Akşener, "Belediyeciliğin belki en önemli görevlerinden birinin sosyal belediyecilik anlayışı olduğunu maalesef bugünün Türkiye'sinde birebir görür olduk. İsterdik ki herkesin hayatı rahat olsun belediyelerimiz de somut hizmetler yapsınlar ama maalesef ikisini dengelemek durumunda olunan bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. İmamoğlu'nun İstanbul'da toplumun bütün katmanlarına değdiğini dile getiren Altay, "Millet İttifakı olarak biz de İBB Başkanımızın bu hizmetleri nedeniyle sadece iftihar ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kalan 1,5 yılda 200-250 projeyi hayata geçirme hedefi

İBB Başkanı İmamoğlu, göreve başlamalarından bu yana 3 yılı geride bıraktıklarını, bu süreçte iş yapma hızlarını sürekli artırdıklarını söyledi.

Günde bazen 2 projeyi hizmete açtıklarını ifade eden İmamoğlu, her projelerinin İstanbul'da hayatı kolaylaştırdığını ve insanların ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı. Gelecek 1,5 yılda da 200-250 projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile kaydeden İmamoğlu, vatandaşın parasını en iyi şekilde değerlendirmekle sorumlu olduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, içerisinde kültür merkezi, çocuk etkinlik merkezi, Yuvamız İstanbul, İSADEM, psikolojik danışmanlık merkezi, mahalle evi, muhtarlıklar evi, halkla ilişkiler müdürlüğü çağrı merkezi ve BB Orkestralar Müdürlüğü birimlerinin bulunduğu merkezin açılışı için kurdele kesti.

Katılımcılar, kurdele kesiminin ardından merkezi gezerek, görevlilerden bilgi aldı.

YORUMLAR
500
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB'yi ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB'yi ziyaret etti
Kaynak: AA

istanbul büyükşehir belediyesi, Çengelköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:55 Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti
13:36 İBB, metrobüs kazasından önce şoförün yardım istediği anları yayınladı: Ambulans çağırın çok kötü oluyorum
13:25 Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:46 Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin
12:40 CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 15:08:13. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement