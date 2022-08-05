İbb'nin Kullandığı Araziye Rant Planı: Stadyum Yapılacak Araziye Ticaret+Konut İmarı Verildi - Son Dakika
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İbb'nin Kullandığı Araziye Rant Planı: Stadyum Yapılacak Araziye Ticaret+Konut İmarı Verildi

05.08.2022 13:33
İbb'nin Kullandığı Araziye Rant Planı: Stadyum Yapılacak Araziye Ticaret+Konut İmarı Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ek hizmet binalarının bulunduğu Kartal’daki devasa Hazine arazisi, Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan yeni planla ticaret+konut ve resmi kurum alanına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı imar planlarına göre araziye, 17 katlı inşaatlar yapılabilecek. Söz konusu araziye daha önce Kartalspor için yeni stat yapılacağı iddia edilmişti.

OKTAY YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ek hizmet binalarının bulunduğu Kartal'daki devasa Hazine arazisi, Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan yeni planla ticaret+konut ve resmi kurum alanına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı imar planlarına göre araziye, 17 katlı inşaatlar yapılabilecek. Söz konusu araziye daha önce Kartalspor için yeni stat yapılacağı iddia edilmişti.

İBB Anadolu Zabıta Daire Başkanlığı'nın kullandığı Kartal Soğanlık Mahallesi 12637 ada 1 parsel geçen mart ayında özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Özelleştirme İdaresi, özelleştirme kapsamına alınan 29 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arazi için, yeni imar planları hazırlayarak Cumhurbaşkanı'nın onayına sundu. Hazırlanan Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve onay kararı 3 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın doğusunda, D-100 Karayolu'nun kenarında yer alan söz konusu arazinin küçük bölümü 'resmi kurum alanı' olarak ayrılırken; D-100 kenarında kalan büyük bölümü ise 'ticaret+konut alanı' olarak ayrıldı. Emsal=2 yapılaşma hakkı verilen araziye 17 katlı inşaatlar yapılabilecek.

KARTALSPOR İÇİN STAT YAPILACAKTI

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın'ın Kartalspor Başkanlığı yaptığı 2018 yılında Kartalspor için yapılacak yeni statla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Apaydın'ın açıklamalarıyla ilgili şöyle haberler yapılmıştı:

"Kartal'ın yeni stadının yapılması için 29 bin 625 metrekarelik bir alanın ve ayrıca gölet olarak bilinen alanda başka bir park alanının ayrıldığını belirten Apaydın, söz konusu 29 bin 625 metrekarelik alanın 9 bin 153 metrekarelik kısmını kapsayan tapunun 01 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kartal Belediyesi mülkiyetine geçtiğini söyledi. Üzerine stat yapılacak alanın kalan diğer kısımlarının tapusunun Kartalspor mülkiyetine verilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını belirten Apaydın, Kartalspor'un böylece yaklaşık 11 bin metrekarelik bir stattan, neredeyse 30 bin metrekarelik bir stada taşınacağını kaydetti."

Söz konusu arazi daha önceki planlarda şehir parkı olarak planlanmıştı.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartalspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb'nin Kullandığı Araziye Rant Planı: Stadyum Yapılacak Araziye Ticaret+Konut İmarı Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbb'nin Kullandığı Araziye Rant Planı: Stadyum Yapılacak Araziye Ticaret+Konut İmarı Verildi - Son Dakika
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