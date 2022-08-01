"Bütçe Senin" Projesi Kapsamında İstanbulluların Önerdiği 670 Projeden 28'i Geçer Not Aldı - Son Dakika
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"Bütçe Senin" Projesi Kapsamında İstanbulluların Önerdiği 670 Projeden 28'i Geçer Not Aldı

01.08.2022 15:49
"Bütçe Senin" Projesi Kapsamında İstanbulluların Önerdiği 670 Projeden 28'i Geçer Not Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbullulara doğrudan söz hakkı tanıyan örnek katılımcı bütçe uygulaması “Bütçe Senin, Karar Senin”, bu yıl da ilgi gördü. İstanbulluların İBB’nin 2023 yılı yatırımlarında yer almasını önerdiği 670 proje değerlendirildi. Yasal ve teknik uygulanabilirliğe göre 77 proje, tüm İstanbulluların oylamasına sunuldu. Toplu ulaşımdan akıllı şehir uygulamalarına, Halk Ekmek’ten sosyal tesislere kadar İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak 28 proje önerisi, oylamadan geçer not aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbullulara doğrudan söz hakkı tanıyan örnek katılımcı bütçe uygulaması "Bütçe Senin, Karar Senin", bu yıl da ilgi gördü. İstanbulluların İBB'nin 2023 yılı yatırımlarında yer almasını önerdiği 670 proje değerlendirildi. Yasal ve teknik uygulanabilirliğe göre 77 proje, tüm İstanbulluların oylamasına sunuldu. Toplu ulaşımdan akıllı şehir uygulamalarına, Halk Ekmek'ten sosyal tesislere kadar İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak 28 proje önerisi, oylamadan geçer not aldı.

İlk kez geçen yıl hayata geçirilen İstanbul'un ilk "katılımcı bütçe" uygulaması "Bütçem İstanbul: Bütçe Senin, Karar Senin", İstanbullulardan ilgi görmeye devam ediyor. Katılımcı bütçe uygulamasında bu yıl 30 Mayıs- 26 Haziran tarihleri arasında 670 proje başvurusu alındı. 670 proje arasından teknik ve yasal açıdan uygulaması mümkün olan 77 proje, İstanbulluların oylamasına sunuldu. 11- 24 Temmuz tarihleri arasında https://butcesenin.istanbul internet sitesi üzerinden oylamaya katılan 14 bin 834 İstanbullu, 28 projeyi seçti. 2023 yılında yatırım bütçesine dahil edilmek üzere seçilen projeler İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda yürütülecek. İBB'nin 2023 yılı bütçesi, 2022 yılı bütçesinde olduğu gibi İstanbullularla birlikte hazırlanacak.

İMAMOĞLU: İSTANBULLULARI KENTİN YÖNETİMİNE KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

"Projeni öner, İstanbullu oylasın, biz hayata geçirelim" diyerek proje başvurusu için İstanbullulara çağrı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kentlerin sahibinin o kentte yaşayanlar olduğuna inanıyor, İstanbulluları kentin yönetimine katmak için çalışıyoruz. 16 milyon İstanbulluya 'İstanbul senin' dememizin nedeni de işte bu. Şimdi ise bir kez daha 'Bütçe senin, karar senin' diyoruz" sözleriyle projeye verdiği önemi bir kez daha dile getirdi.

Uygulanabilir 28 proje arasından ilk 5 sırada yer alan proje önerileri şöyle oldu:

1- DURAKTA YOLCU VAR

Toplu ulaşım duraklarına, enerjisini gün ışığından alan bir buton yerleştirilecek. Butona basılınca "Durakta Yolcu Var" yazan tabela yanacak. Yolcu görünür olacak. Wifi sistemi ile bilgi, durağa yaklaşan otobüse iletilecek.

2- OTOBÜSLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Proje kapsamında, içten yanmalı motor ömrünü tamamlamış otobüslerin tahrik sistemlerinin elektrikli motora dönüştürülmesi önerildi. İstanbul'da özellikle yokuş aşağı otobüs hareketlerinde, otobüsün potansiyel enerjisinin bataryada depolanması, verimli ve sürdürülebilir bir otobüs konsepti oluşturulması hedeflendi.

3- HERKES ŞEHİR MÜFETTİŞİ OLABİLECEK

"Sorun Var" mobil uygulaması ile isteyen herkes, harita üzerinde bulunduğu yerdeki sorunu belediyeye iletebilecek.

4- GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER

Emekli öğretmenlerin çocuklara gönüllü eğitim verdiği, kültür- sanat faaliyetlerine ve kentsel hayata uyum çalışmalarına katılarak rol model oldukları proje hayata geçirilecek.

5- HALK EKMEK OTOMATI

Halk Ekmek ürünlerinin otomatlardan satılmasını öneren proje faaliyet gösterecek.

Geri kalan diğer 23 proje önerisinin detaylarına https://butcesenin.istanbul/oylama-sonuclari adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: ANKA

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