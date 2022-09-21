Yunus Karacaoğlu'nun cenazenin ise İstanbul'da ikamet ettiği eve götürülmesinin ardından memleketi Osmaniye 'de toprağa verileceği öğrenildi.

İBB tarafından yapılan Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen- Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki kazada yaşamını yitiren Düzgün ve Karacaoğlu'nun cenazeleri, akşam saatlerinde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morgundan Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Taşdelen, Sarıgazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi - Son Dakika

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