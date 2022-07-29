Vakıflar'a Devredilen Eminönü'ndeki Tarihi Bina Mahkeme Kararıyla Yeniden İbb'nin Oldu - Son Dakika
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Vakıflar'a Devredilen Eminönü'ndeki Tarihi Bina Mahkeme Kararıyla Yeniden İbb'nin Oldu

29.07.2022 16:34
Vakıflar'a Devredilen Eminönü'ndeki Tarihi Bina Mahkeme Kararıyla Yeniden İbb'nin Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tapulu malıyken 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Eminönü’ndeki tarihi bina, mahkeme kararıyla yeniden İBB’nin oldu. İBB açıklamasında mahkemenin bu kararının; ellerinden alınan ve halen dava konusu olan Gezi Parkı ve Galata Kulesi için de emsal olabileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tapulu malıyken 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Eminönü'ndeki tarihi bina, mahkeme kararıyla yeniden İBB'nin oldu. İBB açıklamasında mahkemenin bu kararının; ellerinden alınan ve halen dava konusu olan Gezi Parkı ve Galata Kulesi için de emsal olabileceği belirtildi.

Vakıflar Kanunu'nun 30'uncu maddesindeki, "Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur" hükmü gerekçe gösterilerek, Tarih Vakfı'nın kullandığı Fatih Zindankapı Mahallesi'nde Haliç kıyısındaki tarihi bina, 2018 yılında İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Tarihi bina, mahkeme kararıyla yeniden İBB mülkiyetine geçti.

YAŞANAN SÜREÇ

Resmi Gazete'de yayınlanarak 2008 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu'nun 30'uncu maddesindeki, "Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur" hükmü gerekçe gösterilerek söz konusu bina 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

İBB 2019'DA DAVA AÇTI

İBB, Temmuz 2019'de tescil işleminin iptali için dava açtı. Mahkeme tarihi kayıtları inceledi, bilirkişi raporlarını değerlendirdi. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 31 Mayıs 2022 tarihli duruşmada karar verdiği öğrenildi.

Mahkeme, tarihi binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine gerekçe gösterilen Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesinin yeterli olmadığını, bilgi ve belgelerle tarihi yapının adı geçen Haremeyn ve Mirdivanı Vakfı'na ait olup olmadığının ispatlanması gerektiğini hatırlattı. Tapu kaydı, kroki, imar durumu, keşif ve bilirkişi raporları ışığında karar veren mahkeme, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. madde şartlarının oluşmadığına hükmetti.

Mahkeme, Harameyn ve Mirdivani Vakfının tapusunun iptaline, tarihi yapının davacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayıt ve tesciline karar verdi.

Benzer şekilde İBB'nin elinden alınarak Vakıflar'a devredilen Gezi Parkı ve Galata Kulesi'yle ilgili davalar ise halen devam ediyor.

İBB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin bu kararının aynı gerekçeyle İBB'nin elinden alınan ve halen dava konusu olan Gezi Parkı ve Galata Kulesi için de emsal olabileceği belirtildi.

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Tarihi meydan motosiklet parkına döndü Tarihi meydan motosiklet parkına döndü
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakıflar'a Devredilen Eminönü'ndeki Tarihi Bina Mahkeme Kararıyla Yeniden İbb'nin Oldu - Son Dakika

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