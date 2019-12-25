İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Tokat Belediye Plevnespor - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Tokat Belediye Plevnespor - Son Dakika Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Tokat Belediye Plevnespor

6 saat önce

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final turuna yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Tokat Belediye Plevnespor, System.String[]

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final turuna yükseldi.


Salon: Haldun Alagaş


Hakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkut


İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner


Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz, Emre Fırat, Umut Şahin)


Tokat Belediye Plevnespor: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Mehmet Hacıoğlu, ( Semih Çelik, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Alper Demirciler)


Setler: 27-29, 25-22, 25-21, 19-25, 15-13


Süre: 129 dakika (32, 30, 26, 27, 14)


İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Semih Çelik, Umut Şahin, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:14 
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