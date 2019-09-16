İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı
49 dakika önce
Fanatik'in haberine göre Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce ligden çekilme kararı aldı.
Fanatik'in haberine göre Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce ligden çekilme kararı aldı.
İddiaya göre çekilme kararının sebebi takımın borç yükünün çokluğu ve bu borçların altından kalkılamayacak olması.
2018-2019 sezonu öncesinde Eskişehir Basket ve Trabzonspor Basket takımları da Basketbol Süper Ligi'nde oynamama kararı almıştı.
1. Lig'e düşen Uşak Sportif de faaliyet durduran bir başka takım olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:55
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