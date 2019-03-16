İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3
34 dakika önce
SALON: Malatya MerkezHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhanİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin,...
SALON: Malatya
Merkez
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya
, Burhan İlhan
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet
, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
( Nuri Şahin
, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun
, Murat Yenipazar
)
GALATASARAY: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
)
SETLER: 19-25, 23-25, 20-25
SÜRE: 91 dakika (29, 33, 29)
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Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray
, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray, kupada finale yükselen ilk takım oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:18 Kaynak: DHA
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