Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3

34 dakika önce

SALON: Malatya MerkezHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhanİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin,...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3, System.String[]


SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz ( Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)

SETLER: 19-25, 23-25, 20-25

SÜRE: 91 dakika (29, 33, 29)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:18 Kaynak: DHA

Spor
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