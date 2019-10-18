Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Son Dakika Spor İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

11 dakika önce

Cİ Group 5'inci Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde, Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3, System.String[]

Cİ Group 5'inci Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde, Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini sarı-kırmızılılar 25-18'lik skorla alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette 25-16 üstünlük kuran İstanbul Büyükşehir Belediyespor durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti Galatasaray 25-16 alıp 2-1 öne geçerken, dördüncü seti 25-20 kazanan İstanbul BBSK skora yeniden denge getirdi: 2-2. Tie-break setinde 15-10 üstünlük kuran Galatasaray maçı 3-2 kazandı.

Turnuvanın son gününde yarın saat 13.00'te Arkasspor-Galatasaray HDI Sigorta, 15.00'te Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.


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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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