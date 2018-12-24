İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi'nde Transfer
41 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2 güreşçiyi kadrosuna kattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Kulübü, 2 güreşçiyi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Güreş Şubesi'nin 2 sporcuyu kadrosuna kattığı, 3 güreşçisiyle de yeni sözleşme imzaladığı ifade edildi.
Cebeci Spor Kompleksi'ndeki kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Celalettin Deniztoker, Başkan Vekili ve Güreş Şubesi Sorumlusu Enver Yılmaz
ile Yönetim Kurulu Üyesi Önder Benzeş yer aldı.
Kulüp, serbest güreş takımı kadrosuna Fatih
Erdin ile Selim Kozan
'ı kattı. Ayrıca serbest güreş takımından Fazlı Eryılmaz ve Ahmet Duman
ile grekoromenden Ahmet Eryılmaz
'ın sözleşmeleri ise birer yıl uzatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:49 Kaynak: AA
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