Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi'nde Transfer

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi'nde Transfer

41 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2 güreşçiyi kadrosuna kattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi'nde Transfer, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2 güreşçiyi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi'nin 2 sporcuyu kadrosuna kattığı, 3 güreşçisiyle de yeni sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Cebeci Spor Kompleksi'ndeki kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Celalettin Deniztoker, Başkan Vekili ve Güreş Şubesi Sorumlusu Enver Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Önder Benzeş yer aldı.

Kulüp, serbest güreş takımı kadrosuna Fatih Erdin ile Selim Kozan'ı kattı. Ayrıca serbest güreş takımından Fazlı Eryılmaz ve Ahmet Duman ile grekoromenden Ahmet Eryılmaz'ın sözleşmeleri ise birer yıl uzatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:49 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
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