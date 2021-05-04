İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son dönemde alınan madalyaların mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son dönemde alınan madalyaların mutluluğunu yaşıyor

04.05.2021 11:09
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son dönemde alınan madalyaların mutluluğunu yaşıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, yaklaşık son 1 aylık süreçte düzenlenen Avrupa şampiyonalarında aldıkları 8 madalyadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, yaklaşık son 1 aylık süreçte düzenlenen Avrupa şampiyonalarında aldıkları 8 madalyadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Lacivert-turunculu kulübün milli sporcuları, son dönemde judo, halter, tekvando, güreş ve badminton branşlarında yapılan Avrupa şampiyonalarında toplamda 8 madalya kazandı. İstanbul temsilcisinin milli sporcuları, 3'er altın ve gümüş, 2 de bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Son 2 aylık süreçte judoda Vedat Albayrak, halterde Daniyar İsmayilov, tekvandoda Hakan Reçber Avrupa şampiyonu olurken, güreşte Ekrem Öztürk, Kerem Kamal ve Yunus Emre Başar, gümüş madalyalar elde etti. Tekvandoda Nur Tatar, badmintonda ise Neslihan Yiğit, bronz madalya kazanan sporcular oldu.

Fatih Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu millilerin aldığı başarılar, bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları ve gelecek hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sporcularının başarılarından dolayı mutlu olduklarını aktaran Keleş, "Son 20 günde 5 branşta Avrupa şampiyonaları yapıldı. Ülkemize toplamda 8 madalya kazandırdık. Bu başarılardan dolayı çok mutluyuz. Yakın zamanda değişik branşlarda şampiyonalar olacak. Bu sayıyı burada bırakmayacağız. Ülkemize başka madalyalar da kazandıracağız. O yüzden o müsabakaları da heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Kulüp bünyesinde 3 bin 532 sporcunun bulunduğunu belirten Keleş, "Sporcularımızın 250'ye yakını milli takımlarda mücadele ediyor. 30 antrenörümüz de milli takımlarda kulübümüzü temsil ediyor. Yaklaşık 20 sporcumuz da olimpiyatlara kota alma başarısını gösterdi. Bu sayı biraz daha artacaktır. Olabildiğince fazla sporcu ile ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğiz ve ülkemize madalyalar kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

"Neslihan'ın başarısı bizim için sürpriz olmadı"

Fatih Keleş, Türkiye'ye badmintonda Avrupa Şampiyonaları'ndaki ikinci madalyasını kazandıran Neslihan Yiğit'ten beklentilerinin daha da yüksek olduğunu söyledi.

Neslihan'ın profesyonelce çalışan bir sporcu olduğuna değinen Keleş, "Neslihan Yiğit'in Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazanması, bizim için sürpriz değildi. Aslında biz altın veya gümüş bekliyorduk. Neslihan, hem başarılı hem de zeki ve ahlaklı bir sporcumuz. Kulübümüz daha önce de ülkemize Avrupa üçüncülüğü kazandırmıştı. Bu madalyadan dolayı çok mutlu olduk. Neslihan'dan daha yukarılara çıkmasını da bekliyoruz. Badmintonda altyapılarda da ciddi sayıda sporcumuz var. Önümüzdeki yıllarda başarılar elde edecek. Neslihan, bu kapıyı açan sporculardan biri, gençlere rol model olan ablaları. Bu bir başlangıç olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Büyük bir heyecanla olimpiyatları bekliyoruz"

Fatih Keleş, sporcularından Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda madalya beklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 11, Tokyo Paralimpik Oyunları'na da 8 sporcumuz kota aldı. Bundan sonra 5-6 sporcumuz da buna dahil olacaktır. Toplamda 25 sporcuyla ülkemizi Tokyo'da temsil edeceğimizi düşünüyorum. Madalya beklentimiz de var. Bunun için bir sayı vererek sporcu arkadaşlarımızı baskı altına almak ve strese sokmak istemem. Ancak çok sayıda madalya bekliyoruz. Bugüne kadar ülkemizin aldığı olimpiyat madalyalarının birçoğunu kulübümüz sporcuları kazandırdı. Bu başarımızın üstüne daha da koyarak devam ettireceğimize inanıyorum. Olimpiyatlar koronavirüsten dolayı 1 yıl ertelendi. Büyük bir heyecanla olimpiyatları bekliyoruz. Tokyo'ya sporcularımızı en hazır şekilde göndererek birçok madalyayı ülkemize kazandıracağız."

"İstanbul Büyükşehir Belediyespor deyince akla amatör branşlar geliyor." diyen başkan Keleş, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük destekçimiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kendisi, tesisleşme ve bütçe anlamında amatör branşlara desteğini sürdüreceğini defalarca kez bize söyledi. Biz de ondan aldığımız destekle, başarıları daha süt seviyeye taşıyacağız. Amatör sporlara destek olacağız. Çok fazla seyredilen ve ilgi duyulan branşlar elbette ki değerli ve önemli ama biz, daha çok amatör branşlara destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Altyapıları destekleyeceğiz, birçok sporcu yetiştireceğiz, bugünün başarısında kalmayacağız. 2024 Olimpiyatları'na hazırlanmaya başladık. Ülkemiz, 2032 veya 2036 olimpiyatlarına hazırlanmalı. İstanbul'un olimpiyatları almaması için hiçbir neden yok. Biz de o yıllara bugünden altyapılarımızı hazırlamalıyız. İstanbul'da yapılacak olimpiyatlarda en fazla sporcuyla katılıp en fazla sayıda madalyayı ülkemize kazandıran kulüp olmayı çok istiyoruz."

"Milli sporcuların aşılama kapsamına alınmasını mutlulukla öğrendik"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı, milli sporculara koronavirüs aşı önceliği tanınmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Koronavirüs salgınında aldıkları önlemlerden bahseden Keleş, "Bu süreçte hem sporcularımızın hem de ailelerinin sağlığını korumak bizim için önemli ve değerli. Umarım ülkemizde şartlar olabildiğince hızla normale döner. Milli sporcuların aşılama kapsamına alınmasını mutlulukla öğrendik. Biraz geç alınmış bir karar. Çünkü birçok sporcumuz bu süreçte koronavirüsten etkilendi. Keşke daha önce yapılsaydı ama bu da bizim için yeterli. Ancak sadece milli sporcuları değil aday sporcuların da aşılama kapsamına katmak, antrenörleri ve tesis çalışanlarını aşılamaya dahil etmenin ikinci adımda doğru olabileceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fatih Keleş, İstanbul, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son dönemde alınan madalyaların mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika Spor


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