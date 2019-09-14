İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde yeni dönem

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş başkanlığa seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, faaliyet ve mali raporların sunumunun ardından önceki kulüp yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

Toplantının son bölümünde yeni dönem için başkan ve yönetim kurulu ile denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Fatih Keleş kulübün yeni başkanı oldu.

Keleş'in listesinde asil üye olarak İbrahim Edin, Erdem Aslanoğlu, Ethem Pişkin, Ertan Yıldız, Adem Kuyumcu, İbrahim Özkan, Erdal Yolcu, Tuncay Yılmaz, Şirin Mine Kılıç ve Lemi Çelik yer aldı.