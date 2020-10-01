İstanbul Büyükşehir'de yetki tespiti Hizmet-İş'te - Son Dakika

Hak-İş, Hizmet-İş Sendikasının İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlarda yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlayarak yetki tespitini aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Hizmet-İş Sendikasından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerleri ile iştiraklerinde örgütlenme çalışmalarını tamamlayıp çoğunluğu sağlayarak, 4 Kasım 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki tespiti için başvuru yaptığı bildirildi. Açıklamada Bakanlığın 22 Eylül 2020 tarihli yetki tespiti yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerleri ile İSPARK A.Ş, İSTON A.Ş, İSFALT A.Ş, İSBAK A.Ş. ve KÜLTÜR A.Ş. iştiraklerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için Hizmet-İş Sendikası'nın yetki tespiti isteminde bulunması üzerine Bakanlığın yapılan incelemede Hizmet-İş Sendikası'nın yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilmiştir" denilerek durumun resmileştirildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yetki tespitine konu işletmede çalışan toplam 14 bin 106 işçiden 7 bin 703'ü sendikamız üyesidir. Bu durum resmi kayıtlarla sabittir. İstanbul Büyükşehir çalışanlarını sendikamıza gösterdikleri teveccühten dolayı kutluyoruz. Bu başarının kahramanları örgütlenme sürecimize katkı veren tüm emekçi kardeşlerimizdir. Yeni dönem örgütlenme sürecinde yoğun emek sarfeden şube başkanlarımıza, şube yönetim kurulu üyelerimize, iş yeri sendika temsilcilerimize ve emekçi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız tek bir noktaya, tek ve hedefe kilitlenmiş biçimde bu mücadelede ter dökmüşlerdir. Bu birlik ve beraberliğimizi, mücadele azmimizi bundan sonraki süreçlere de taşıyacağız. Bundan sonraki süreç toplu iş sözleşmesi süreci olacaktır. Haklarımıza sahip çıkma sürecidir. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz."

Açıklamada Bakanlık tarafından yetki tespit sürecinin tamamlanmasından sonra bazı sendikalar tarafından dayanaksız ve asılsız beyanlarda bulunulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık tarafından verilen yetki tespitinin kanun ve yargı kararlarına uygun olduğu açıktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tespite konu iştiraklerinin tek bir işletme toplu iş sözleşmesine konu edilmesi gerektiği kesinleşmiş yargı kararıyla sabittir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin (İSPARK A.Ş., İSTON A.Ş., İSFALT A.Ş., İSBAK A.Ş., BELBİM A.Ş. vd.) işletme toplu iş sözleşmesinin yetki kapsamına dahil edilip edilmeyeceği hususu, toplu iş sözleşmesi yetki tespitine itiraz davasının görüldüğü İstanbul 1. İş Mahkemesi'nin 1994/470 esas nolu davasında ayrıntılı olarak tartışılmıştır. İstanbul 1. İş Mahkemesi'nin 1994/740 esas ve 1995/148 K. sayılı kararında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı ünitelerle İSTON A.Ş., İSFALT A.Ş., İSBAK A.Ş., İSMER, BELBİM A.Ş. iş yerlerinin tek bir işletme olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletmesi kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir. Mahkeme kararı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 6.04.1999 gün, 1995/10831 E., 1995/12235 K. sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tespite konu bağlı iştirakleri yönünden tek bir işletme toplu iş sözleşmesi imzalanması gerektiği yönündeki söz konusu mahkeme kararının aksine daha sonra verilmiş herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır."

Bakanlık tarafından daha önce kendilerine verilen işletme yetki tespitlerini memnuniyetle karşılayıp bu şekilde toplu iş sözleşmesi imzalayan Belediye-İş Sendikası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri yönünden aynı uygulamayla Hizmet-İş Sendikası'na tespit verilmesini hukuksuz ilan etmesinin bir hezeyan hali olduğu kaydedilen açıklamada, "Belediye-İş Sendikası örgütlenme esnasında da mesnetsiz iddia ve yalanlarla örgütlenmeye çalışmıştır. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, şirketlerinin kıymetli çalışanları bu yalan ve iftiralara itibar etmemiş, Belediye-İş Sendikası yasada aranan çoğunluğu sağlayamamıştır. Öyle ki, tek bir üyelerinin daha olmadığı iş yerlerinde yetki tespitlerine itiraz ederek, işçileri toplu sözleşme haklarından mahrum ettikleri mahkeme kararlarıyla ortadadır. Hizmet-İş Sendikası olarak, örgütlenme çalışmalarımızı tamamlayıp yetki müracaatında bulunduğumuz gün, Bakanlığın vereceği yetki tespitine itiraz etmeyeceğimizi söylemiştik. Bu duyarlılığı Belediye-İş Sendikası ile Genel-İş Sendikası'nın da göstermesini bekliyoruz. Örgütlenme aşamasında hangi sözleri vermişsek, o sözlerin arkasındayız. Toplu iş sözleşmesi sürecini de İstanbul Büyükşehir emekçilerine yakışacak şekilde sonuçlandıracağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı inceleme sonucu Hizmet-İş Sendikamıza verilen yetki tespiti, İstanbul Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında çalışan işçi arkadaşlarımıza ve tüm Hizmet-İş camiasına hayırlı olsun." - ANKARA