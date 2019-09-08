İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara...
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İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşmaya başladılar.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:03 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşmaya başladılar. İşte İstanbul'da, İETT'de şu anda sakallılarla uğraşmaya başladılar" dedi. - MALATYA
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