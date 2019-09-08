Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara...
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İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara...

57 dakika önce

İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşmaya başladılar.

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İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşmaya başladılar. İşte İstanbul'da, İETT'de şu anda sakallılarla uğraşmaya başladılar" dedi. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat, İstanbul, İETT, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:03 Kaynak: İHA
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