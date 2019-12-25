İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 2 - Son Dakika

İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 2

6 saat önce

CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - 2 (aktüel 1)

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - 2 (aktüel 1)

İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:32 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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