İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 2 - Son Dakika

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İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 2
6 saat önce
CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - 2 (aktüel 1)
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - 2 (aktüel 1)
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